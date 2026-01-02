Pianeta Milan
CAGLIARI-MILAN

Milan, Allegri dopo la vittoria di Cagliari: “Scudetto? Inutile parlarne. Bisogna fare punti”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita DAZN 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari
Cagliari-Milan 0-1, così Allegri nel post-partita di 'DAZN'

Sull'andamento della partita e l'8° gol su 28 nei primi 15' del secondo tempo: “Ho solamente detto che bisognava fare un pochino meglio del primo tempo, perché nel primo tempo abbiamo subito tre tiri in porta su palle in uscita perse. Eravamo un po’ leggeri, sul fallo laterale eravamo tutti fermi e ci sono entrati in area facilmente. Nel secondo tempo la squadra ha fatto meglio, ma bisognava fare meglio dopo l’1-0 con più lucidità”.

Sul Milan che nel secondo tempo ha attaccato in modo diverso: “Perché nel primo tempo attaccavamo poche volte la profondità. L’abbiamo fatto due volte, una volta con Rafael Leao quando c’è stato il rigore ma era fuorigioco. Nel secondo tempo siamo entrati meglio e abbiamo attaccato meglio la profondità. Poi Youssouf Fofana ha fatto una bella giocata, credo sia stato il primo controllo della partita dopo 50 minuti, dove ha controllato una palla in avanti tra le linee. Invece nel primo tempo andavamo tra le linee e poi tornavamo indietro. Invece quando andiamo tra le linee bisogna andare in avanti e Fofana è stato molto bravo”.

Su Niclas Füllkrug: “Diciamo che Füllkrug è entrato molto bene, ma non avevo dubbi perché è arrivato al Milan con tanto entusiasmo e tanta voglia, stasera sui colpi di testa e sul proteggere la palla è stato molto utile. Non si scopre ora, è molto bravo. È arrivato da poco ma si è inserito molto bene”.

Sul sogno Scudetto, se basta Füllkrug o se serve altro: “Stiamo lavorando bene, ho un gruppo di giocatori bravi tecnicamente con qualità fisiche straordinarie. Bisogna migliorare in situazioni di campo e di partita. Intanto nelle ultime due partite non abbiamo subito gol e siamo stati molto più ordinati. Questa direi è una crescita a livello mentale di maturità della squadra, ma bisogna ancora crescere molto. Per lo scudetto inutile parlare, bisogna fare dei punti, bisogna cercare di arrivare nelle prime quattro e soprattutto bisogna arrivare a marzo nelle migliori condizioni”.

Sulla sua rabbia nel finale di partita: “Lì c’è stato Füllkrug che doveva giocare una palla larga e invece ha giocato palla dentro. Bisognava allargare così l’azione finiva nella parte opposta (ride, n.d.r.). Mi sono arrabbiato per quello, perché quando mancano 10 secondi non puoi prendere un calcio d’angolo perché poi viene una mischia in area”.

