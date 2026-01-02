Cagliari, Pisacane: 'Amarezza per non aver trovato il gol nel primo tempo'

Pianeta Milan
CAGLIARI-MILAN

Cagliari, Pisacane dopo il k.o. col Milan: “C’è amarezza per non aver trovato il gol nel primo tempo”

Fabio Pisacane, allenatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Difficile fare 90' come la prima frazione. Sul gol siamo scivolati, può succedere nel calcio. C'è l'amarezza di non aver fatto un gol nel primo tempo in cui abbiamo fatto molto bene. Lavoriamo per far sì che questo duri nell'arco di tutta la gara. Oggi non mi sento di recriminare nulla ai miei ragazzi".

Sulla mentalità della squadra: "Normale che rimanere aggrappato alla gara ti permette di riacciuffarla e, magari, ribaltarla. A me piace mettere l'accento sulle cose positive e credo che oggi la squadra abbia risposto in modo egregio all'assenza improvvisa durante la rifinitura di Deiola, sottolineando anche la buona prova di Mazzitelli. Il primo tempo di oggi è stato uno dei più importanti di queste prime 18 partite.

Sull'infortunio di Esposito: "Il ragazzo è da valutare. Lui parla di crampo, con il dolore riacutizzato dopo l'uscita dal campo. Speriamo non sia nulla di grave.

Sul mercato e sulle richieste: "Quello che ha detto il Presidente è quello che ci serve, credo che Angelozzi possa rispondervi meglio di me".

