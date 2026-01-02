Pianeta Milan
CAGLIARI-MILAN

Cagliari-Milan, Allegri: “Dovevamo chiudere la partita con un gol in più. Su Füllkrug …”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita Milan TV 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari
Cagliari-Milan 0-1, così Allegri nel post-partita di 'Milan TV'

Sulla partita: "Nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà, hanno tirato in porta tre volte in tre minuti. La serata non sembrava presagire grandi cose. Invece abbiamo giocato un bel secondo tempo, dovevamo chiudere la partita con un gol in più. Con più lucidità, dovevamo chiudere la partita".

Sui singoli: "Davide Bartesaghi ha fatto una buona partita, così come Koni De Winter che sta crescendo molto. Pervis Estupiñán ha giocato una buona partita, anche Youssouf Fofana nel secondo tempo, infatti il gol è partito da lui. Lo spirito bisogna mantenerlo, con equilibrio, e bisogna continuare a lavorare per migliorare".

Sull'importanza di questa vittoria: "Era una partita importante come ad Udine, avevamo sei trasferte difficili, ora ne mancano cinque. Vincere qui è sempre difficile, ma la squadra l'ha fatto molto bene".

Sul momento del Milan e sull'esordio di Niclas Füllkrug: "I ragazzi stanno facendo molto bene, sono contento, continuiamo così. Recuperiamo giocatori che, per vari infortuni, non sono stati finora al 100% e nelle migliori condizioni. Lavoriamo con equilibrio, bisogna essere felici dei risultati, ma non esaltiamoci. Il cammino è ancora lungo. Füllkrug è entrato bene, mi è piaciuto. Ha giocato con voglia e spirito: è molto felice di essere al Milan".

