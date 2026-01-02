Sui singoli : "Davide Bartesaghi ha fatto una buona partita, così come Koni De Winter che sta crescendo molto. Pervis Estupiñán ha giocato una buona partita, anche Youssouf Fofana nel secondo tempo, infatti il gol è partito da lui. Lo spirito bisogna mantenerlo, con equilibrio, e bisogna continuare a lavorare per migliorare".

Sull'importanza di questa vittoria : "Era una partita importante come ad Udine, avevamo sei trasferte difficili, ora ne mancano cinque. Vincere qui è sempre difficile, ma la squadra l'ha fatto molto bene".

Sul momento del Milan e sull'esordio di Niclas Füllkrug: "I ragazzi stanno facendo molto bene, sono contento, continuiamo così. Recuperiamo giocatori che, per vari infortuni, non sono stati finora al 100% e nelle migliori condizioni. Lavoriamo con equilibrio, bisogna essere felici dei risultati, ma non esaltiamoci. Il cammino è ancora lungo. Füllkrug è entrato bene, mi è piaciuto. Ha giocato con voglia e spirito: è molto felice di essere al Milan".