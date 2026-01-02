Pianeta Milan
Calciomercato Milan, svolta per il rinnovo di Maignan: il portiere orientato ad accettare l’ultima proposta

Calciomercato Milan, Maignan verso il rinnovo: la svolta è vicina
Dopo l'ufficialità di Niclas Fullkrug, il primo giorno di calciomercato regala un'altra grande notizia ai tifosi rossoneri: il capitano Mike Maignan è molto vicino al rinnovo con il Diavolo
La prima giornata ufficiale della sessione invernale del calciomercato ha portato all'ufficialità di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco arrivato a Milanello con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto. Ma le buone notizie di oggi non sono finite e la novità delle ultime ore riguarda il capitano rossonero Mike Maignan.

Calciomercato Milan, Maignan verso il sì alla proposta rossonera

Secondo quanto riportato da 'Radio Rossonera' il Milan e 'Magic' Mike sarebbero vicini a un accordo sul rinnovo del contratto, che scadrà il prossimo giugno. Secondo il sito specializzato in temi rossoneri, il portiere francese sarebbe intenzionato a rinnovare il proprio contratto con il Diavolo, accettando l'ultima proposta della dirigenza rossonera che, con i bonus, va s raggiungere i 7 milioni di euro a stagione.

Nonostante il gelo calato tra Maignan e la dirigenza dopo il passo indietro di quest'ultima avvenuto la scorsa primavera, in cui sembrava tutto fatto per il rinnovo, ora sembra che Maignan abbia cambiato idea. Dopo alcune settimane in cui tanti giocatori del Milan hanno parlato in modo positivo sull'eventuale rinnovo del francese, sembra che il momento sia finalmente arrivato. Sarà molto contento anche Massimiliano Allegri, che fin da subito ha fatto sentire Mike una figura centrale per il nuovo progetto targato Max.

