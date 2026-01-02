Calciomercato Milan, Maignan verso il rinnovo: la svolta è vicina

Nonostante il gelo calato tra Maignan e la dirigenza dopo il passo indietro di quest'ultima avvenuto la scorsa primavera, in cui sembrava tutto fatto per il rinnovo, ora sembra che Maignan abbia cambiato idea. Dopo alcune settimane in cui tanti giocatori del Milan hanno parlato in modo positivo sull'eventuale rinnovo del francese, sembra che il momento sia finalmente arrivato. Sarà molto contento anche Massimiliano Allegri, che fin da subito ha fatto sentire Mike una figura centrale per il nuovo progetto targato Max.