Cagliari-Milan di Serie A 0-1: Leao sblocca la partita! | LIVE News

Cagliari-Milan di Serie A: la diretta della partita della 'Unipol Domus' | LIVE News
Alle ore 20:45 allo stadio 'Unipol Domus' di Cagliari c'è Cagliari-Milan, 18^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale
Redazione

02/01/2026 - 20:45
CAGLIARI
0-1
MILAN
50'
goal

GOL MILAN

Su assist di Adrien Rabiot, il Milan sblocca la partita grazie al gol di Rafael Leao. Rossoneri avanti di 1-0

46'

Leao colpisce la traversa ma la palla era, in realtà, uscita dalla linea di gioco. Nulla da fare.

 

 

45'
inzio-secondo-tempo

Inizia ora il secondo tempo di Cagliari-Milan!

Finisce un primo tempo dove il Milan di Massimiliano Allegri fatica a trovare spazio per provare a finalizzare. Nonostante i primi 20 minuti neri, i rossoneri sono cresciuti creando delle occasioni. Tutto rimandato al secondo tempo.

45+1'
fine-primo-tempo

Finisce 0-0 il primo tempo di Cagliari-Milan.

44'

Segnalato un minuto di recupero

40'
occasione

OCCASIONE CAGLIARI

Conclusione di rimbalzo di Mazzitelli dentro l'area. Il Milan viene 'graziato' dato che la palla finisce sull'esterno della rete.

37'
occasione

OCCASIONE MILAN

Modric apre per Saelemaekers che serve Leao. Niente da fare per il portoghese, fermato dagli avversari in area

32'

Dopo stacca di testa e manda un cross verso il centro. Maignan para tutto

27'

Il Milan conquista il primo calcio d'angolo della partita: dalla bandierina Modric mette palla nel mezzo, Saelemaekers prova il tiro ma prende in pieno il difensore.

21'

Il Cagliari ferma la ripartenza del Milan. La palla di Leao verso Loftus era troppo lenta

 

13'

Il Cagliari conquista il terzo calcio d'angolo della partita. De Winter riesce, però, a contenere i sardi bloccando l'iniziativa di Kilicsoy

7'

Esposito batte un forte calcio d'angolo, ma i rossoneri lo intercettano deviandolo

3'
occasione

OCCASIONE CAGLIARI

Palestra mette in mezzo un tiro-cross sul quale Esposito non riesce ad arrivare. Il Cagliari parte subito a 1000 

1'
inzio-match

Tutto pronto a Cagliari: inizia il match contro il Milan

Sono da poco ufficiali le formazioni di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus' di Cagliari. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Fabio Pisacane e Massimiliano Allegri.

 

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodríguez, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Se. Esposito, Kılıçsoy. A disposizione: Ciocci, Radunović, Di Pardo, Mina, Pintus, Idrissi, Liteta, Deiola, Rog, Gaetano, Luvumbo, Borrelli, Cavuoti, Pavoletti, Trepy. Allenatore: Pisacane.

 

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Loftus-Cheek; R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Pavlović, Athekame, Jashari, Ricci, Pulisic, Castiello, Füllkrug. Allenatore: Allegri.

+++ CAGLIARI-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++

CAGLIARI-MILAN, TARE NEL PRE

Le parole di Igli Tare nel prepartita di Cagliari

CAGLIARI-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI: LE SCELTE DI ALLEGRI IN DIFESA E IN ATTACCO

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle 20:45 alla 'Unipol Domus'

CAGLIARI-MILAN, TOP NEWS DI OGGI 

Le top news della giornata di oggi in vista anche di Cagliari-Milan

CAGLIARI-MILAN, DUELLO BARTESAGHI-PALESTRA

Cagliari-Milan, Bartesaghi dovrebbe giocare da titolare a sinistra. Possibile duello di fuoco contro Palestra. Sarà decisivo?

CAGLIARI-MILAN, RISCHIO PAVLOVIC

Cagliari-Milan, probabili formazioni: come riportato dal giornalista Luca Bianchin il difensore Pavlovic sarebbe a rischio

CAGLIARI-MILAN, PROBABILI FORMAZIONI

Cagliari-Milan, probabili formazioni: per Massimiliano Allegri tanti infortuni e indisponibilità per la partita di questa sera

CAGLIARI-MILAN, SUBITO SPAZIO PER FULLKRUG

Cagliari-Milan, Fullkrug dovrebbe essere pronto dalla panchina per Massimiliano Allegri. Queste le ultime da la rosea. Subito decisivo?

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Unipol Domus' di Cagliari, Cagliari-Milan, 18^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

