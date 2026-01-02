+++ CAGLIARI-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++
partite
Cagliari-Milan di Serie A 0-1: Leao sblocca la partita! | LIVE News
GOL MILAN
Su assist di Adrien Rabiot, il Milan sblocca la partita grazie al gol di Rafael Leao. Rossoneri avanti di 1-0
Leao colpisce la traversa ma la palla era, in realtà, uscita dalla linea di gioco. Nulla da fare.
Inizia ora il secondo tempo di Cagliari-Milan!
Finisce un primo tempo dove il Milan di Massimiliano Allegri fatica a trovare spazio per provare a finalizzare. Nonostante i primi 20 minuti neri, i rossoneri sono cresciuti creando delle occasioni. Tutto rimandato al secondo tempo.
Finisce 0-0 il primo tempo di Cagliari-Milan.
Segnalato un minuto di recupero
OCCASIONE CAGLIARI
Conclusione di rimbalzo di Mazzitelli dentro l'area. Il Milan viene 'graziato' dato che la palla finisce sull'esterno della rete.
OCCASIONE MILAN
Modric apre per Saelemaekers che serve Leao. Niente da fare per il portoghese, fermato dagli avversari in area
Dopo stacca di testa e manda un cross verso il centro. Maignan para tutto
Il Milan conquista il primo calcio d'angolo della partita: dalla bandierina Modric mette palla nel mezzo, Saelemaekers prova il tiro ma prende in pieno il difensore.
Il Cagliari ferma la ripartenza del Milan. La palla di Leao verso Loftus era troppo lenta
Il Cagliari conquista il terzo calcio d'angolo della partita. De Winter riesce, però, a contenere i sardi bloccando l'iniziativa di Kilicsoy
Esposito batte un forte calcio d'angolo, ma i rossoneri lo intercettano deviandolo
OCCASIONE CAGLIARI
Palestra mette in mezzo un tiro-cross sul quale Esposito non riesce ad arrivare. Il Cagliari parte subito a 1000
Tutto pronto a Cagliari: inizia il match contro il Milan
Sono da poco ufficiali le formazioni di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus' di Cagliari. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Fabio Pisacane e Massimiliano Allegri.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodríguez, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Se. Esposito, Kılıçsoy. A disposizione: Ciocci, Radunović, Di Pardo, Mina, Pintus, Idrissi, Liteta, Deiola, Rog, Gaetano, Luvumbo, Borrelli, Cavuoti, Pavoletti, Trepy. Allenatore: Pisacane.
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Loftus-Cheek; R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Pavlović, Athekame, Jashari, Ricci, Pulisic, Castiello, Füllkrug. Allenatore: Allegri.
Le parole di Igli Tare nel prepartita di Cagliari
Le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle 20:45 alla 'Unipol Domus'
Le top news della giornata di oggi in vista anche di Cagliari-Milan
Cagliari-Milan, Bartesaghi dovrebbe giocare da titolare a sinistra. Possibile duello di fuoco contro Palestra. Sarà decisivo?
Cagliari-Milan, probabili formazioni: come riportato dal giornalista Luca Bianchin il difensore Pavlovic sarebbe a rischio
Cagliari-Milan, probabili formazioni: per Massimiliano Allegri tanti infortuni e indisponibilità per la partita di questa sera
Cagliari-Milan, Fullkrug dovrebbe essere pronto dalla panchina per Massimiliano Allegri. Queste le ultime da la rosea. Subito decisivo?
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Unipol Domus' di Cagliari, Cagliari-Milan, 18^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
© RIPRODUZIONE RISERVATA