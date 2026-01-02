Milan, il preferito di Allegri per la difesa è Gatti: ecco la richiesta della Juve

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Gatti piace ma costa 25 milioni: la situazione

'Il Giornale' dedica un articolo all'inizio del calciomercato invernale, che vedrà il Milan alla ricerca di un difensore: Federico Gatti è il preferito di Massimiliano Allegri, ma la Juventus chiede 25 milioni di euro per farlo partire a gennaio
Nella giornata di oggi è ufficialmente iniziata la finestra invernale di calciomercato. Finalmente, il Milan ha potuto ufficializzare il suo primo colpo di gennaio. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug, arrivato in prestito gratuito dal West Ham, con annesso diritto di riscatto per il prossimi giugno.

Calciomercato Milan: Gatti nel mirino, ma la Juve vuole 25 milioni

Molto probabilmente, il mercato dei rossoneri non si fermerà al solo attaccante tedesco. L'altro reparto in cui il Diavolo vuole aggiungere un innesto è la difesa, visto la poca sicurezza offerta da Koni De Winter come centrale e il poco utilizzo, finora, di David Odogu. Il club di Via Aldo Rossi è alla ricerca di un difensore che sappia fare sia il braccetto, che il centrale, e che porti l'esperienza che manca alla retroguardia rossonera.

Uno dei preferiti di Massimiliano Allegri per rinforzare la sua difesa a tre è Federico Gatti della Juventus, che proprio il tecnico toscano lanciò in bianconero. Ma la trattativa, almeno a gennaio, sembra essere in salita. Ne parla 'il Giornale' nella propria edizione digitale. Secondo il quotidiano, la Juventus non vorrebbe far partire il difensore italiano nella sessione di gennaio, a meno che non si presenti un'offerta vicina ai 25 milioni di euro. Idea che non piace alla dirigenza rossonera, che vorrebbe completare il reparto con un giocatore in prestito, o al massimo con uno scambio in cui inserire De Winter.

