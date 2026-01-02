Milan, il preferito di Allegri per la difesa è Gatti: ecco la richiesta della Juve

Milan, le ultime di formazioni in vista del Cagliari. Loftus-Cheek apre alla cessione e le novità sulla difesa
Uno dei preferiti di Massimiliano Allegri per rinforzare la sua difesa a tre è Federico Gatti della Juventus, che proprio il tecnico toscano lanciò in bianconero. Ma la trattativa, almeno a gennaio, sembra essere in salita. Ne parla 'il Giornale' nella propria edizione digitale. Secondo il quotidiano, la Juventus non vorrebbe far partire il difensore italiano nella sessione di gennaio, a meno che non si presenti un'offerta vicina ai 25 milioni di euro. Idea che non piace alla dirigenza rossonera, che vorrebbe completare il reparto con un giocatore in prestito, o al massimo con uno scambio in cui inserire De Winter.
