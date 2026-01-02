Milan, il preferito di Allegri per la difesa è Gatti: ecco la richiesta della Juve

Nella giornata di oggi è ufficialmente iniziata la finestra invernale di calciomercato . Finalmente, il Milan ha potuto ufficializzare il suo primo colpo di gennaio. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug , arrivato in prestito gratuito dal West Ham, con annesso diritto di riscatto per il prossimi giugno.

Calciomercato Milan: Gatti nel mirino, ma la Juve vuole 25 milioni

Molto probabilmente, il mercato dei rossoneri non si fermerà al solo attaccante tedesco. L'altro reparto in cui il Diavolo vuole aggiungere un innesto è la difesa, visto la poca sicurezza offerta da Koni De Winter come centrale e il poco utilizzo, finora, di David Odogu. Il club di Via Aldo Rossi è alla ricerca di un difensore che sappia fare sia il braccetto, che il centrale, e che porti l'esperienza che manca alla retroguardia rossonera.