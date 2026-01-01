PIANETAMILAN i nostri video Calciomercato Milan, Kean idea concreta per gennaio? E su Gatti … | VIDEO
Calciomercato Milan, Kean idea concreta per gennaio? E su Gatti … | VIDEO
Domani inizia il calciomercato invernale: Moise Kean e Federico Gatti sono due nomi che circolano in orbita Milan. Il focus nel video
Nonostante l'ormai imminente arrivo di Niclas Füllkrug, il calciomercato invernale del Milan resta incentrato sull'attacco e si parla di una possibile pista che porta a Moise Kean della Fiorentina. Non solo: nell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', si è discusso anche dell'ipotesi Federico Gatti come innesto per la difesa di Massimiliano Allegri. Guarda il video