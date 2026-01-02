Milan, i rossoneri giocheranno questa sera contro il Cagliari per la 18^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Tanto spazio al mercato: intrigo Nkunku. Primo colpo ufficiale per i rossoneri e un grande giocatore per la difesa. Possibile una cessione. Ecco le top news di Pianeta Milan del 2 gennaio 2026. PROSSIMA SCHEDA>>>
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, arriva Kim? Rilancio per Nkunku. Pronta un’altra cessione. Colpo ufficiale
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, arriva Kim? Rilancio per Nkunku. Pronta un’altra cessione. Colpo ufficiale
Milan, intrigo Nkunku. Primo colpo ufficiale per i rossoneri e un grande giocatore per la difesa. Possibile una cessione. Ecco le top news di Pianeta Milan del 2 gennaio 2026
© RIPRODUZIONE RISERVATA