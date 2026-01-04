Calciomercato Milan, dalla Germania: “Ecco l’attuale piano di Nkunku”

Continuano le voci di calciomercato e il Milan potrebbe essere in attesa di alcune mosse in uscita e in entrata. Sotto i riflettori resta il futuro di Nkunku che sarebbe sempre nel mirino del Fenerbahçe . A fare il punto della situazione sull'attaccante francese rossonero ci ha pensato il giornalista di Sky Sport Germania Florian Plettenberg . Ecco il suo post sul social X.

"Sì, il Fenerbahce sta spingendo per ingaggiare Christopher Nkunku ed è il loro acquisto ideale per gennaio". Il giornalista aggiunge dettagli molto importanti: "Tuttavia, l'attuale piano di Nkunku è quello di rimanere al Milan, il che rende improbabile un trasferimento in questa fase". Questa sarebbe la posizione del calciatore. Plettenberg aggiunge: "Al momento non c'è alcun accordo tra il Fenerbahçe e Nkunku".