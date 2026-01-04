Calciomercato Milan, dalla Germania: “Ecco l’attuale piano di Nkunku”

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Nkunku potrebbe essere il tormentone del gennaio rossonero. Continuano le voci Fenerbahce. Ecco le ultime novità dal giornalista Florian Plettenberg
Emiliano Guadagnoli
Continuano le voci di calciomercato e il Milan potrebbe essere in attesa di alcune mosse in uscita e in entrata. Sotto i riflettori resta il futuro di Nkunku che sarebbe sempre nel mirino del Fenerbahçe. A fare il punto della situazione sull'attaccante francese rossonero ci ha pensato il giornalista di Sky Sport Germania Florian Plettenberg. Ecco il suo post sul social X.

"Sì, il Fenerbahce sta spingendo per ingaggiare Christopher Nkunku ed è il loro acquisto ideale per gennaio". Il giornalista aggiunge dettagli molto importanti: "Tuttavia, l'attuale piano di Nkunku è quello di rimanere al Milan, il che rende improbabile un trasferimento in questa fase". Questa sarebbe la posizione del calciatore. Plettenberg aggiunge: "Al momento non c'è alcun accordo tra il Fenerbahçe e Nkunku".

Vedremo come andrà a finire, ma il futuro di Nkunku potrebbe essere il tormentone del calciomercato invernale per il Milan. Ricordiamo che il francese è arrivato in estate per circa 35 milioni di euro più bonus dal Chelsea.

