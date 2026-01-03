Si riapre inaspettatamente di colpo la presunta trattativa tra il Milan e il club turco del Fenerbahce per il trasferimento di Cristopher Nkunku. Dalla Turchia si registrano degli sviluppi nonostante le dichiarazioni di ieri sera fatte da Igli Tare, ds rossonero: “Su Nkunku posso dire che essendo nel periodo di mercato ci sta che ci siano voci, ma per noi non è mai stato in discussione. Si sta inserendo con la squadra, vediamo miglioramenti. La doppietta contro l’Hellas Verona gli darà fiducia, noi sappiamo che è un giocatore importante“.