Si riapre inaspettatamente di colpo la presunta trattativa tra il Milan e il club turco del Fenerbahce per il trasferimento di Cristopher Nkunku. Dalla Turchia si registrano degli sviluppi nonostante le dichiarazioni di ieri sera fatte da Igli Tare, ds rossonero: “Su Nkunku posso dire che essendo nel periodo di mercato ci sta che ci siano voci, ma per noi non è mai stato in discussione. Si sta inserendo con la squadra, vediamo miglioramenti. La doppietta contro l’Hellas Verona gli darà fiducia, noi sappiamo che è un giocatore importante“.
Calciomercato Milan, le ultime su Nkunku—
Secondo quanto riferito da Yago Sabuncuoglu, giornalista turco, il club gialloblu, su ordine di Domenico Tedesco (allenatore), è pronto a fare un vero e proprio blitz per il francese. Sempre secondo altri fonti turche, il club rossonero darebbe l'ok per il trasferimento di Nkunku solo per una cifra pari ai 35 milioni di euro. L'attuale proposta del Fenerbahce è intorno ai 25 milioni e, in più, va anche convinto il calciatore a trasferirsi, dopo una prima chiusura. Proseguono comunque le trattative trail club di Via Aldo Rossi è la società turca.
