Matteo Moretto, noto esperto di mercato, nell'ultimo video caricato sul canale YouTube, ha parlato di alcuni temi di calciomercato. Moretto, in ottica Milan, ha parlato del mancato approdo di Arizala, che ha deciso di accettare la proposta dell'Udinese anziché finire in rossonero. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni nel dettaglio:
Calciomercato, Moretto: “L’Udinese ha preso Arizala, Milan beffato”
Milan, Moretto su Arizala—
Milan, le parole di Moretto sul mancato approdo in rossonero di Arizala:"Di fatto è un'operazione chiusa, con l'Udinese che ha preso Juan David Arizala. Il terzino colombiano era stato bloccato inizialmente dal Milan, con i rossoneri che lo avrebbero prima girato a Milan Futuro e poi atteso sviluppi sulla sua stagione. Il ragazzo ha però deciso di non voler intraprendere questo percorso di "gavetta" Nel Milan, e così l'Udinese ha beffato i rossoneri, se così possiamo dire, facendo firmare al colombiano un contratto da professionista, e quindi pronto per giocare in prima squadra in Serie A".
