Milan, Di Stefano in esclusiva

Cosa succederà sul mercato a gennaio, solo il difensore? "No, con questa dirigenza non mi fido. Nel senso che non è come in passato, quando si diceva che serviva un difensore e arrivava un difensore e basta. No, io sono convinto e mi sto convincendo sempre di più che se arriva un'offerta seria per Nkunku il Milan lo cede. Non sto dicendo se sia giusto o sbagliato, ma il percepito che ho è questo. Se non arriva l'offerta è ovvio che il ragazzo resta qui. Ma quante volte abbiamo sentito dire intoccabile o insostituibile e poi alla fine... Se togliamo gli ultimi 45 minuti, il secondo tempo, col Verona, era per tutti partente. Quindi bisogna capire se poi quei 45 minuti hanno cambiato il percepito intorno a lui e hanno cambiato la sua testa oppure no.