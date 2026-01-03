Anche perché ripeto che da giovedì ti devi riprendere la maglia da titolare e c'è Pulisic che starà sempre meglio, c'è Rafa Leao che fa gol determinanti, c'è Fullkrug che è entrato bene e c'è Ruben che ovunque lo metti in questo momento gioca bene. Quindi non dico che sia la quinta scelta, ma fai fatica. E se vuoi andare al Mondiale devi giocare: al Fenerbahce sicuramente arrivi e giochi. Secondo me il Milan farà un difensore, ma rispetto all'attaccante dove aveva l'esigenza di prenderlo e portarlo subito a Milanello, attenderà. Quello che dicevo prima per Nkunku: quei classici giocatori che andranno dagli allenatori dicendo che hanno bisogno di giocare di più".
© RIPRODUZIONE RISERVATA