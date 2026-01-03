Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Serginho sulla finale di Istanbul: “Avremmo perso anche se avessimo giocato una settimana”

INTERVISTE

Serginho sulla finale di Istanbul: “Avremmo perso anche se avessimo giocato una settimana”

Serginho sulla finale di Istanbul: “Avremmo perso anche se avessimo giocato una settimana” - immagine 1
Sérgio Cláudio dos Santos, conosciuto come Serginho, ex calciatore del Milan, è tornato a parlare della finale persa di Istanbul ai microfoni della Gazzetta dello Sport...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Sérgio Cláudio dos Santos, conosciuto da tutti come Serginho, ex calciatore che ha vestito la maglia del Milan dal 1999 al 2008, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. L'ex terzino rossonero è tornato a parlare della finale di Champions League persa ad Istanbul contro il Liverpool. Ecco, di' seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Serginho su Istanbul

—  

LEGGI ANCHE: Milan, fine alle polemiche su Ricci. Chukwueze verso il riscatto e le ultime su Nkunku dalla Turchia

Negli anni vi siete tolti tante soddisfazioni. Grandi vittorie e due Champions alzate, che potevano essere tre… “Io sono dell’idea che a Istanbul avremmo perso anche se avessimo giocato per una settimana intera. Era una serata maledetta, irreale. La parata che Dudek fece sul tiro di Sheva è sovrannaturale, ne ho parlato anche con lui anni dopo. In panchina, già prima dei rigori, eravamo demotivati e sicuri che sarebbe andata male. Lo dicemmo pure a Carlo: ‘Mister perdiamo, è stregata’. E infatti dal dischetto sbagliammo io, Pirlo e Shevchenko, i tre migliori tiratori dagli undici metri. Fu una questione mentale, non tecnica. O se vuole di stregoneria…”.

Leggi anche
Ex Milan, Senderos: “Jashari non si discute, è davvero forte. Athekame? Serve tempo”
Beretta: “Addio al Milan? Fu doloroso, era la mia squadra da bambino. La scelta era di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA