Sérgio Cláudio dos Santos, conosciuto da tutti come Serginho, ex calciatore che ha vestito la maglia del Milan dal 1999 al 2008, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. L'ex terzino rossonero è tornato a parlare della finale di Champions League persa ad Istanbul contro il Liverpool. Ecco, di' seguito, le sue parole:
INTERVISTE
Serginho sulla finale di Istanbul: “Avremmo perso anche se avessimo giocato una settimana”
Milan, le parole di Serginho su Istanbul—
LEGGI ANCHE: Milan, fine alle polemiche su Ricci. Chukwueze verso il riscatto e le ultime su Nkunku dalla Turchia
Negli anni vi siete tolti tante soddisfazioni. Grandi vittorie e due Champions alzate, che potevano essere tre… “Io sono dell’idea che a Istanbul avremmo perso anche se avessimo giocato per una settimana intera. Era una serata maledetta, irreale. La parata che Dudek fece sul tiro di Sheva è sovrannaturale, ne ho parlato anche con lui anni dopo. In panchina, già prima dei rigori, eravamo demotivati e sicuri che sarebbe andata male. Lo dicemmo pure a Carlo: ‘Mister perdiamo, è stregata’. E infatti dal dischetto sbagliammo io, Pirlo e Shevchenko, i tre migliori tiratori dagli undici metri. Fu una questione mentale, non tecnica. O se vuole di stregoneria…”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA