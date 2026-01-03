Beretta: 'Addio al Milan doloroso, fu una scelta di Paolo Maldini...'

Milan, fine alle polemiche su Ricci. Chukwueze verso il riscatto e le ultime su Nkunku dalla Turchia
Il calcio italiano è nella crisi peggiore della sua storia recente, siamo d’accordo? "A me sembra tutt’altro che da buttare. Gli italiani sono un popolo di catastrofisti che però, se qualcosa va bene, si esaltano".
LEGGI ANCHE: Milan, fine alle polemiche su Ricci. Chukwueze verso il riscatto e le ultime su Nkunku dalla Turchia
Quali ragazzi ci fanno sperare? "Calafiori è già affermato, Pio Esposito ha grande qualità, Bartesaghi sta facendo benissimo ma non ha molto senso fare dei nomi. Ci sono giocatori anche in B: sabato ho visto bene Dagasso del Pescara".
© RIPRODUZIONE RISERVATA