Beretta: 'Addio al Milan doloroso, fu una scelta di Paolo Maldini...'

Il nuovo presidente del settore tecnico Figc Mario Beretta è stato intervistato in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Come ricorda la 'rosea', Beretta è legato al mondo rossonero perché ha avuto un passato come coordinatore tecnico del settore giovanile del Milan, squadra di cui era tifoso da piccolo, ma l'addio non fu semplice. Ecco le parole sue parole su questo evento e sul futuro del calcio italiano.