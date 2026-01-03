Serginho, ex calciatore del Milan, ha vestito la casacca rossonera dal 1999 al 2008, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. L'ex rossonero ha voluto soffermarsi su Silvio Berlusconi, allora presidente del Milan. L'ex terzino ha voluto raccontare anche un curioso aneddoto legato agli anni passati in rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole legate ad un episodio nel centro sportivo di Milanello:
Se conserva ancora dei ricordi sul Presidente Berlusconi “Eccome, potrei scrivere un libro sul presidente. Era inimitabile, unico. Veniva spesso in spogliatoio, dando consigli di tattica e dicendo di dare spettacolo. Capitava anche che pranzasse con noi a Milanello. Le racconto questa: un giorno mi prese da parte per insegnarmi a difendere. ‘Ti spiego io come fare, devi giocare d’anticipo’, mi disse. E si mise in campo con una sua guardia del corpo e un paio di sagome a farmi vedere i movimenti”.
