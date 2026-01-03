Serginho, ex calciatore del Milan, ha vestito la casacca rossonera dal 1999 al 2008, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. L'ex rossonero ha voluto soffermarsi su Silvio Berlusconi, allora presidente del Milan. L'ex terzino ha voluto raccontare anche un curioso aneddoto legato agli anni passati in rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole legate ad un episodio nel centro sportivo di Milanello: