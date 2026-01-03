Nell'ultima sessione estiva di calciomercato c'è stato un giocatore voluto da Inter, Juventus e Milan che ha riempito per diverse settimane le prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Dopo un'ottima stagione con la maglia del Parma era considerato il difensore del futuro per diversi club nazionali, ma nella seconda parte del mese di agosto ha preferito continuare la sua carriera andando al Liverpool campione d'Inghilterra. Parliamo di Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 che i 'Reds' hanno acquistato per 31 milioni di euro. Ma, purtroppo, la sua avventura in Inghilterra è cominciata malissimo. Alla prima presenza, l'ex Parma ha subito la rottura del crociato e ora è nel pieno del percorso di riabilitazione. Di questo e delle voci estive che lo volevano vicino alle tre big d'Italia ha parlato durante un'intervista a 'SportWeek'. Ecco le sue parole.