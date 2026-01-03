Pianeta Milan
Leoni rivela: “Interesse di Inter, Juventus e Milan? Mai nulla di concreto con nessun club italiano…”

L'ex difensore del Parma Giovanni Leoni è stato intervistato da 'SportWeek'. Ecco le sue parole sulle voci di mercato di questa estate e sul trasferimento al Liverpool
Nell'ultima sessione estiva di calciomercato c'è stato un giocatore voluto da Inter, Juventus e Milan che ha riempito per diverse settimane le prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Dopo un'ottima stagione con la maglia del Parma era considerato il difensore del futuro per diversi club nazionali, ma nella seconda parte del mese di agosto ha preferito continuare la sua carriera andando al Liverpool campione d'Inghilterra. Parliamo di Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 che i 'Reds' hanno acquistato per 31 milioni di euro. Ma, purtroppo, la sua avventura in Inghilterra è cominciata malissimo. Alla prima presenza, l'ex Parma ha subito la rottura del crociato e ora è nel pieno del percorso di riabilitazione. Di questo e delle voci estive che lo volevano vicino alle tre big d'Italia ha parlato durante un'intervista a 'SportWeek'. Ecco le sue parole.

'SportWeek', Leoni ammette: "Nulla di concreto con nessun club italiano"

Inter, Juventus, Milan. In estate si è scritto di tutte le grandi italiane come possibili destinazioni. Ora si può dire: qualcuna è andata vicino? "No, non c’è mai stato nulla di concreto con nessun club italiano. Certo, quando c’è un interessamento fai un pensiero ma non c’è stata una squadra più vicina delle altre. Non mi sono messo obiettivi, volevo solo vedere che cosa sarebbe successo giorno dopo giorno".

Poi è arrivato il Liverpool: "Quando ti chiama una squadra come il Liverpool, fai fatica a non guardarla con altri occhi. Devo dire che ogni giorno credo che la Premier sia stata la scelta migliore, ho avuto il supporto e l’affetto dei compagni. In tv ti chiedi “chissà come saranno”, poi li conosci e scopri che sono persone normali".

