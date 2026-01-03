Il Milan vince a Cagliari grazie al gol di Leao nel secondo tempo. Al termine della partita ha parlato anche l'allenatore Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole sullo scudetto a DAZN: "Per lo scudetto inutile parlare, bisogna fare dei punti, bisogna cercare di arrivare nelle prime quattro e soprattutto bisogna arrivare a marzo nelle migliori condizioni". Il tecnico rossonero non si espone neanche su Sky: "Troppo presto, ci sono 5 squadre in 3-4 punti. Vincere e non subire gol era molto importante. Già con il Verona la squadra era rimasta ordinata. Bisogna continuare a lavorare e sappiamo che è molto difficile arrivare in fondo". PROSSIMA SCHEDA>>>