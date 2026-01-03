Cagliari-Milan 0-1, i rossoneri vincono in trasferta una partita molto importante. Dopo un primo tempo non al massimo, il Diavolo ha iniziato la ripresa alla grande con un'altra mentalità, fino ad arrivare al gol decisivo di Leao. In difesa i rossoneri non hanno concesso praticamente nulla, specialmente nella ripresa. Merito di tutto il reparto, guidato da un Koni De Winter in netta crescita nelle ultime due partite giocate da titolare con la maglia del Milan. Ecco le pagelle del belga dai maggiori quotidiano sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>>
Milan, Koni De Winter è stato uno dei protagonisti positivi della vittoria dei rossoneri sul campo del Cagliari. Ecco le pagelle e l'analisi della sua partita
