"E' stata una partita difficile, complicata e con tante assenze. Quando ho visto a Milanello il volto di Allegri sereno, cosciente della forza della propria squadra mi sono tranquillizzato anche io". Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato così la vittoria del Milan contro il Cagliari grazie alla rete nella ripresa di Rafael Leao .

Il tifoso rossonero continua con la sua analisi su Instagram: "Dopo un primo tempo sincopato, controllato, il Milan nel secondo tempo ha cambiato marcia. Quello che mi ha più entusiasmato che dopo il bellissimo gol di Leao il Milan ha abbassato la saracinesca. Ha controllato la partita accelerando e frenando quando voleva. Grandissima vittoria di quel grande stratega e allenatore che è Allegri".