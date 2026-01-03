Pianeta Milan
CAGLIARI-MILAN

Pellegatti dopo Cagliari: 'Sono entusiasta. Il Milan ha chiuso la saracinesca. De Winter ...'
Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato la vittoria del Milan sul campo del Cagliari grazie al gol di Leao. Ecco le sue parole riprese dal social Instagram
Emiliano Guadagnoli
"E' stata una partita difficile, complicata e con tante assenze. Quando ho visto a Milanello il volto di Allegri sereno, cosciente della forza della propria squadra mi sono tranquillizzato anche io". Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato così la vittoria del Milan contro il Cagliari grazie alla rete nella ripresa di Rafael Leao.

Il tifoso rossonero continua con la sua analisi su Instagram: "Dopo un primo tempo sincopato, controllato, il Milan nel secondo tempo ha cambiato marcia. Quello che mi ha più entusiasmato che dopo il bellissimo gol di Leao il Milan ha abbassato la saracinesca. Ha controllato la partita accelerando e frenando quando voleva. Grandissima vittoria di quel grande stratega e allenatore che è Allegri".

Pellegatti poi parla nello specifico della partita di Kone De Winter: "Voglio aprire una parentesi su De Winter, messo tra i migliori in campo. Bravo nel primo tempo, autorevole nel secondo tempo. Sono entusiasta per questa vittoria. Per me la partita che mi ha dato consapevolezza".

