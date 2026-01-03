"Zero rischi in difesa, gol al momento giusto, gestione dei cambi ok di Allegri. Modric e Rabiot immensi. De Winter impeccabile, Leao fa una cosa sola ma decisiva. Fullkrug si muove bene e pare persino rapido nei movimenti". In un altro post, Ravezzani si incentra su Koni De Winter, difensore spesso criticato in questa stagione, ma reduce da due ottime prestazioni contro Verona e appunto Cagliari: "Lo avevo scritto tempo fa e lo ribadisco. Non mi pare che il Milan abbia un’emergenza difensiva. De Winter ha faticato nelle prime uscite, ma a Cagliari ha disputato una partita di grande qualità".