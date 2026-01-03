Pianeta Milan
CAGLIARI-MILAN

Ravezzani celebra il Milan dopo Cagliari: “Piccolo capolavoro di Allegri. De Winter …”

Il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato la vittoria del Milan sul campo del Cagliari grazie al gol di Leao. Ecco le sue parole riprese dal social X
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

"Il Milan, date le premesse, gioca la partita perfetta". Il giornalista Fabio Ravezzani parla così del successo dei rossoneri contro il Cagliari grazie al gol di Leao. Questi i commenti sul social X.

"Zero rischi in difesa, gol al momento giusto, gestione dei cambi ok di Allegri. Modric e Rabiot immensi. De Winter impeccabile, Leao fa una cosa sola ma decisiva. Fullkrug si muove bene e pare persino rapido nei movimenti". In un altro post, Ravezzani si incentra su Koni De Winter, difensore spesso criticato in questa stagione, ma reduce da due ottime prestazioni contro Verona e appunto Cagliari: "Lo avevo scritto tempo fa e lo ribadisco. Non mi pare che il Milan abbia un’emergenza difensiva. De Winter ha faticato nelle prime uscite, ma a Cagliari ha disputato una partita di grande qualità".

Ravezzani conclude: "La vittoria del Milan dato lo stato fisico della squadra non era un risultato facile, scontato od obbligato. L’1-0 è un piccolo capolavoro di Allegri".

