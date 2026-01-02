Cagliari-Milan, De Winter ammette: “Fa male leggere certe critiche”

Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: "Io sono uno che pretende tanto da se stesso ed è normale che faccia male sentire certe critiche. Oggi è stata una bella prestazione di squadra e sono contento".