CONFERENZA

Allegri scherza dopo Cagliari-Milan: “Il corto muso non si allena, ma…”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari
Stefano Bressi
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se il corto muso si allena: "Stasera non siamo partiti molto bene, abbiamo subito tre tiri nei primi due minuti, il Cagliari ha fatto un buon primo tempo e noi eravamo disordinati. Il corto muso non si allena, bisogna semplicemente essere precisi".

Come ha visto il duello di Bartesaghi e Palestra: "Secondo me in Italia ci sono tanti giovani competenti e Palestra e Bartesaghi ne sono la dimostrazione".

Come mai la decisione di mettere subito Fullkrug e sul suo ritorno: "Fullkrug ha voluto fortemente il Milan e mi sembrava giusto dargli l'opportunità. Ha dimostrato subito voglia di fare. Sull'emozione... Io sono molto legato al Cagliari e la Sardegna. Normale che ci fosse emozione".

Se è una vittoria che va oltre i tre punti: "Non abbiamo iniziato bene, i primi 35 minuti eravamo spenti e il Cagliari attaccava. C'è ancora tanto da migliorare, bisogna capire la partita e giocare bene i momenti. La perfezione non esiste".

Se si aspettava questo Cagliari: "Secondo me il Cagliari ha fatto una bella partita, ci ha creato qualche difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo siamo cresciuti noi ma il Cagliari è una buona squadra e devo fare i complimenti a Pisacane".

