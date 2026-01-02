Allegri scherza dopo Cagliari-Milan: “Il corto muso non si allena, ma…”

Come ha visto il duello di Bartesaghi e Palestra: "Secondo me in Italia ci sono tanti giovani competenti e Palestra e Bartesaghi ne sono la dimostrazione".

Come mai la decisione di mettere subito Fullkrug e sul suo ritorno: "Fullkrug ha voluto fortemente il Milan e mi sembrava giusto dargli l'opportunità. Ha dimostrato subito voglia di fare. Sull'emozione... Io sono molto legato al Cagliari e la Sardegna. Normale che ci fosse emozione".

Se è una vittoria che va oltre i tre punti: "Non abbiamo iniziato bene, i primi 35 minuti eravamo spenti e il Cagliari attaccava. C'è ancora tanto da migliorare, bisogna capire la partita e giocare bene i momenti. La perfezione non esiste".

Se si aspettava questo Cagliari: "Secondo me il Cagliari ha fatto una bella partita, ci ha creato qualche difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo siamo cresciuti noi ma il Cagliari è una buona squadra e devo fare i complimenti a Pisacane".