Oltre agli infortuni e al possibile utilizzo di Fullkrug, Massimiliano Allegri ha parlato prima di Cagliari-Milan anche dell'obiettivo quarto posto per la stagione. Sarebbe contento di arrivare quarto? Ecco la sua risposta: "L'importante è arrivare a giugno e fare il massimo. L'obiettivo del Milan è che giochi la Champions League tutti gli anni. Essere nelle prime quattro non è facile. Noi dobbiamo avere l'ambizione di fare il massimo. Solo con quello puoi fare il massimo. Il campionato è semplice, vince la migliore. Se arriveremo quarti, avremo meritato quello".
Allegri sull'arrivare quarti: "Non dico che sarei contento, ma avremo raggiunto …"
Allegri sull’arrivare quarti: “Non dico che sarei contento, ma avremo raggiunto …”
Cagliari-Milan, Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della sfida del campionato di Serie A in conferenza. Le parole sul quarto posto. Ecco l'estratto
Poi Allegri precisa: "Non dico che sarei contento, ma avremo raggiunto un risultato importante. Ciò non preclude che si debba avere l'ambizione di raggiungere il massimo traguardo. Poi il campionato è difficile. C'è il Napoli che ha vinto l'anno scorso e negli ultimi anni i nerazzurri non sono mai usciti dal secondo posto".
L'allenatore rossonero conclude: "Anche la Roma sta facendo tante cose. Un passo alla volta, pensiamo a domani".
