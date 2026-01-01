Oltre agli infortuni e al possibile utilizzo di Fullkrug, Massimiliano Allegri ha parlato prima di Cagliari-Milan anche dell'obiettivo quarto posto per la stagione. Sarebbe contento di arrivare quarto? Ecco la sua risposta: "L'importante è arrivare a giugno e fare il massimo. L'obiettivo del Milan è che giochi la Champions League tutti gli anni. Essere nelle prime quattro non è facile. Noi dobbiamo avere l'ambizione di fare il massimo. Solo con quello puoi fare il massimo. Il campionato è semplice, vince la migliore. Se arriveremo quarti, avremo meritato quello".