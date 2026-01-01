Massimiliano Allegri ha parlato anche di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco arrivato in prestito con diritto di riscatto dal West Ham, nella conferenza stampa di presentazione di Cagliari-Milan di domani sera, ore 20:45, alla 'Unipol Domus'
Domani, venerdì 2 gennaio, alle ore 20:45, si disputerà, alla 'Unipol Domus' di Cagliari, la sfida Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 e Massimiliano Allegri - nella consueta conferenza stampa della vigilia dei match - ha annunciato che Niclas Füllkrug sarà convocato.
Il Milan, infatti, nella giornata di domani, ufficializzerà e tessererà Füllkrug, giunto in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dagli inglesi del West Ham - in tempo per la partita contro la squadra di Fabio Pisacane. Ecco cosa ha detto Allegri in conferenza sul centravanti tedesco classe 1993 ex Borussia Dortmund e Werder Brema.