Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Allegri alla vigilia di Cagliari-Milan: “Füllkrug a disposizione, contento del suo arrivo”

CONFERENZA

Allegri alla vigilia di Cagliari-Milan: “Füllkrug a disposizione, contento del suo arrivo”

Allegri alla vigilia di Cagliari-Milan: 'Füllkrug a disposizione, contento del suo arrivo'
Massimiliano Allegri ha parlato anche di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco arrivato in prestito con diritto di riscatto dal West Ham, nella conferenza stampa di presentazione di Cagliari-Milan di domani sera, ore 20:45, alla 'Unipol Domus'
Daniele Triolo Redattore 

Domani, venerdì 2 gennaio, alle ore 20:45, si disputerà, alla 'Unipol Domus' di Cagliari, la sfida Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 e Massimiliano Allegri - nella consueta conferenza stampa della vigilia dei match - ha annunciato che Niclas Füllkrug sarà convocato.

Il Milan, infatti, nella giornata di domani, ufficializzerà e tessererà Füllkrug, giunto in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dagli inglesi del West Ham - in tempo per la partita contro la squadra di Fabio Pisacane. Ecco cosa ha detto Allegri in conferenza sul centravanti tedesco classe 1993 ex Borussia Dortmund e Werder Brema.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Cagliari-Milan, le parole di Allegri nella conferenza della vigilia >>>

"Füllkrug è arrivato subito e domani sarà a disposizione, sono molto contento del suo arrivo. Dobbiamo sapere che ora bisogna alzare l'asticella, più si va avanti e più non hai tempo per recuperare. Verrà in panchina, qualcuno giocherà sicuramente. Magari spezzerò un po' la partita, tanto pensi una cosa e ne succede un'altra. L'importante è recuperare tutti".

Leggi anche
Infortunati Milan, un’assenza sicura e due probabili a Cagliari: l’annuncio di Allegri
Verso Cagliari-Milan: Allegri parlerà in conferenza stampa. I dettagli | PM NEWS

© RIPRODUZIONE RISERVATA