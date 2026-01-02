Niclas Fullkrug , nuovo attaccante del Milan , si è presentato ufficialmente a tutti i tifosi rossoneri con un semplice post sul proprio profilo Instagram. L'attaccante tedesco ha postato un carosello di foto con addosso la sua nuova maglia rossonera con il numero 9 inserendo, nella descrizione, una brevissima presentazione. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Fullkrug

"Ciao Rossoneri, Finalmente sono qui! E' una sensazione incredibile. Non vedo l'ora di indossare questa maglia. È un grande onore per me far parte di questo enorme club ricco di tradizioni, con tutta la sua storia, personalità e ambizioni, e non vedo l'ora di dare il massimo per continuare a scrivere questa storia. Iniziamo - andiamo!"