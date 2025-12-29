Giornata speciale per un giovanissimo del Milan: quest'oggi, lunedì 29 dicembre, Davide Bartesaghi compie 20 anni. Il giovane, che si è preso il posto da titolare sulla fascia sinistra mandando in panchina Pervis Estupinan, ha spento oggi 20 candeline. Il club rossonero, sui propri profili social ufficiali, ha voluto celebrare il giovane talento con un video a lui dedicato. poche e semplici parole al di sotto: "Tanti auguri dall'intera famiglia rossonera, Davide".