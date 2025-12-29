Giornata speciale per un giovanissimo del Milan: quest'oggi, lunedì 29 dicembre, Davide Bartesaghi compie 20 anni. Il giovane, che si è preso il posto da titolare sulla fascia sinistra mandando in panchina Pervis Estupinan, ha spento oggi 20 candeline. Il club rossonero, sui propri profili social ufficiali, ha voluto celebrare il giovane talento con un video a lui dedicato. poche e semplici parole al di sotto: "Tanti auguri dall'intera famiglia rossonera, Davide".
Milan, Bartesaghi spegne 20 candeline: gli auguri del club rossonero!
Milan, gli auguri a Bartesaghi
Ma non è tutto. Con una nota pubblicata sul sito web, il club rossonero ha voluto dedicargli altre splendide parole: (Fonte acmilan.com) -Che anno, il 2025 di Davide Bartesaghi. L'entrata in pianta stabile nelle rotazioni della prima squadra rossonera, dopo la preziosa esperienza con Milan Futuro. Le prime apparizioni da titolare "da grande", il primo trofeo (la Supercoppa a Riyadh), i primi gol in Serie A nella doppietta al Sassuolo. Senza dimenticare l'esordio con la Nazionale Under 21. Il tutto nell'anno in cui uno di noi, un prodotto del nostro Settore Giovanile, ha definitivamente salutato l'adolescenza: Bartesaghi oggi compie 20 anni, è il suo l'ultimo compleanno rossonero dell'anno. Tanti auguri Davide
