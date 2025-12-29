Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan infortuni Infortuni Milan, le ultime da Milanello su Leao e Gabbia: quando il rientro?

INFORTUNI

Infortuni Milan, le ultime da Milanello su Leao e Gabbia: quando il rientro?

Infortuni Milan, le ultime da Milanello su Leao e Gabbia: quando il rientro? - immagine 1
Archiviata la vittoria di ieri, si pensa già alla sfida contro il Cagliari, ma come stanno Rafael Leao e Matteo Gabbia? Vediamo assieme gli aggiornamenti da Milanello...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo l'eliminazione dalla Supercoppa Italiana per mano del Napoli, il Milan è tornato a vincere. Ieri mattina, contro ilVerona a San Siro, il diavolo ha conquistato i 3 punti con un netto 3-0 arrivato senza subire neanche un tiro in porta grazi alle rei di Pulisic e Nkunku. Archiviata la vittoria, è già ora ripensare al prossimo impegno contro il Cagliari, in programma il 2 di gennaio. Oltre al possibile impiego di Fullkrug, Allegri spera di recuperare due pilastri importanti: Matteo Gabbia e Rafael Leao.

Milan, da Milanello...

—  

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la confessione: "Tare ci prova per Skriniar". Ecco quanto costerebbe >>>

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, arrivano dei segnali positivi su Rafael Leao: il portoghese si è allenato in campo con chi, nella giornata di ieri, non ha giocato. Storia diversa per Matteo Gabbia: ancora personalizzato per il difensore centrale. Entrambi i giocatori verranno valutati giornalmente per capire se potranno poi recuperare ed essere convocati per la trasferta di Cagliari. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno dei miglioramenti.

 

Leggi anche
Infortunio Leao, ancora guai per il Milan. L’annuncio di Allegri prima del Verona
Milan, Allegri può sorridere: Leao è tornato ad allenarsi in gruppo. Ci sarà per la sfida col Verona

© RIPRODUZIONE RISERVATA