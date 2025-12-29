Dopo l'eliminazione dalla Supercoppa Italiana per mano del Napoli, il Milan è tornato a vincere. Ieri mattina, contro ilVerona a San Siro, il diavolo ha conquistato i 3 punti con un netto 3-0 arrivato senza subire neanche un tiro in porta grazi alle rei di Pulisic e Nkunku. Archiviata la vittoria, è già ora ripensare al prossimo impegno contro il Cagliari, in programma il 2 di gennaio. Oltre al possibile impiego di Fullkrug, Allegri spera di recuperare due pilastri importanti: Matteo Gabbia e Rafael Leao.
INFORTUNI
Infortuni Milan, le ultime da Milanello su Leao e Gabbia: quando il rientro?
Archiviata la vittoria di ieri, si pensa già alla sfida contro il Cagliari, ma come stanno Rafael Leao e Matteo Gabbia? Vediamo assieme gli aggiornamenti da Milanello...
Milan, da Milanello...—
Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, arrivano dei segnali positivi su Rafael Leao: il portoghese si è allenato in campo con chi, nella giornata di ieri, non ha giocato. Storia diversa per Matteo Gabbia: ancora personalizzato per il difensore centrale. Entrambi i giocatori verranno valutati giornalmente per capire se potranno poi recuperare ed essere convocati per la trasferta di Cagliari. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno dei miglioramenti.
