Archiviata la vittoria di ieri, si pensa già alla sfida contro il Cagliari, ma come stanno Rafael Leao e Matteo Gabbia? Vediamo assieme gli aggiornamenti da Milanello...

Dopo l'eliminazione dalla Supercoppa Italiana per mano del Napoli, il Milan è tornato a vincere. Ieri mattina, contro ilVerona a San Siro, il diavolo ha conquistato i 3 punti con un netto 3-0 arrivato senza subire neanche un tiro in porta grazi alle rei di Pulisic e Nkunku. Archiviata la vittoria, è già ora ripensare al prossimo impegno contro il Cagliari, in programma il 2 di gennaio. Oltre al possibile impiego di Fullkrug, Allegri spera di recuperare due pilastri importanti: Matteo Gabbia e Rafael Leao.