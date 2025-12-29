Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Nkunku è il dodicesimo marcatore diverso in campionato: ecco il dato

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Nkunku è il dodicesimo marcatore diverso in campionato: ecco il dato

Nkunku segna e il Milan sale a 12 marcatori diversi in Serie A: il dato
La doppietta di Christopher Nkunku in Milan-Verona 3-0 porta a 12 il numero dei marcatori diversi del Diavolo in Serie A. Solo Inter e Juventus meglio dei rossoneri
Redazione

Nell'ultima partita dell'anno il Milan non cade e si riscatta dopo le ultime prestazioni complicate contro il Sassuolo di Fabio Grosso e il Napoli di Antonio Conte. Allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro la sfida della 17^ giornata di Serie A tra Milan e Hellas Verona è terminata 3-0 per la squadra allenata da Massimiliano Allegri. Dopo un primo tempo complicato e senza occasioni da entrambe le parti, sono bravi i rossoneri a sbloccarla prima dell'intervallo. Calcio d'angolo battuto da Luka Modric, spizzata di Adrien Rabiot e Christian Pulisic solo sul secondo palo a insaccare la rete del vantaggio.

Il secondo tempo parte subito forte. Nkunku viene, ingenuamente, strattonato a due braccia da Nelsson e l'arbitro Fabbri assegna il calcio di rigore ai padroni di casa. Sul dischetto si presenta proprio Christopher Nkunku, che trasforma il rigore e segna il suo primo col con la maglia del Milan in Serie A. Pochi minuti dopo sempre Nkunku, stavolta gol da punta vera. L'ex Chelsea è bravo ad arrivare per primo sul tiro ribattuto di Luka Modric, trovando così la seconda rete del suo campionato nel giro di 5'.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la confessione: "Tare ci prova per Skriniar". Ecco quanto costerebbe >>>

Dopo il 3-0 poche occasioni e buona gestione delle energie da parte del Milan, che conclude il suo 2025 con una bella vittoria davanti a un 'San Siro' stracolmo di cuori rossoneri. I primi due gol con la maglia del Diavolo di Christopher Nkunku hanno fatto registrare un dato particolare nel campionato del Milan. L'ex attaccante del Chelsea diventa il dodicesimo marcatore diverso del Milan in stagione: in Serie A soltanto Inter e Juventus hanno fatto meglio finora, entrambe a quota 13 giocatori diversi a segno.

Leggi anche
Loftus-Cheek strepitoso! Analisi Milan-Verona 3-0: partita perfetta di Allegri
Milan, Brocchi: “Pulisic è uno dei giocatori che gli allenatori vorrebbero sempre avere”

© RIPRODUZIONE RISERVATA