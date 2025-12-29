Nkunku segna e il Milan sale a 12 marcatori diversi in Serie A: il dato

Nell'ultima partita dell'anno il Milan non cade e si riscatta dopo le ultime prestazioni complicate contro il Sassuolo di Fabio Grosso e il Napoli di Antonio Conte. Allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro la sfida della 17^ giornata di Serie A tra Milan e Hellas Verona è terminata 3-0 per la squadra allenata da Massimiliano Allegri. Dopo un primo tempo complicato e senza occasioni da entrambe le parti, sono bravi i rossoneri a sbloccarla prima dell'intervallo. Calcio d'angolo battuto da Luka Modric, spizzata di Adrien Rabiot e Christian Pulisic solo sul secondo palo a insaccare la rete del vantaggio.