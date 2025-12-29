Nkunku segna e il Milan sale a 12 marcatori diversi in Serie A: il dato

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la confessione: "Tare ci prova per Skriniar". Ecco quanto costerebbe >>>
Dopo il 3-0 poche occasioni e buona gestione delle energie da parte del Milan, che conclude il suo 2025 con una bella vittoria davanti a un 'San Siro' stracolmo di cuori rossoneri. I primi due gol con la maglia del Diavolo di Christopher Nkunku hanno fatto registrare un dato particolare nel campionato del Milan. L'ex attaccante del Chelsea diventa il dodicesimo marcatore diverso del Milan in stagione: in Serie A soltanto Inter e Juventus hanno fatto meglio finora, entrambe a quota 13 giocatori diversi a segno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA