Loftus-Cheek strepitoso! Analisi Milan-Verona 3-0: partita perfetta di Allegri

Non lascia spazio a dubbi o discussioni la vittoria rossonera in Milan-Verona: un 3-0 secco e perentorio. Tutto targato Massimiliano Allegri, considerando che la sua squadra non ha preso neanche un tiro in porta nei novanta minuti. Siamo sicuri che l'allenatore sarà soddisfatto. Poi è stata la partita di Christopher Nkunku: il francese classe 1997 ha trovato i primi due gol in campionato, sbloccandosi. Nella nostra analisi tattica con il match analyst Davide Flore, però, spicca la prestazione di un altro rossonero: Ruben Loftus-Cheek. L'inglese classe 1996 ha fatto una partita eccezionale. Di questo e di come ha difeso bene il Milan di Allegri abbiamo parlato nel video, con le lavagne e le spiegazioni dell'analista.