In questi ultimi giorni a Dubai è finalmente iniziato il classico meeting a tema calcistico del World Sports Summit. A prendere parte al meeting son state diverse stelle del panorama calcistico mondiale, sia del presente che del passato, che si sono riunite per celebrare la fine dell'anno calcistico del 2025. Tra i vari volti erano presenti moltissime leggende del Milan che, ovviamente, si sono lasciate immortalare dai fotografi.
Milan, parata di stelle a Dubai: Galliani in compagnia di Seedorf e Kakà
In occasione del World Sports Summit a Dubai, molte leggende del Milan si son ritrovate: la foto di Galliani con Seedorf e Kakà
Milan, quante stelle!—
Tra i presenti, figurava anche l'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani, braccio destro di Silvio Berlusconi, che tramite il suo profilo Instagram, ha voluto posare in compagni di Clarence Seedorf e Ricardo Kakà, due delle figure più importanti del Milan del passato, guidato da Carlo Ancelotti. Nella foto è presente anche il Presidente della FIFA Gianni Infantino. Poche ma semplici righe: "A Dubai per il World Sports Summit 2025. Un’occasione per incontrare vecchi amici con cui abbiamo certamente scritto la storia del calcio"
