In questi ultimi giorni a Dubai è finalmente iniziato il classico meeting a tema calcistico del World Sports Summit. A prendere parte al meeting son state diverse stelle del panorama calcistico mondiale, sia del presente che del passato, che si sono riunite per celebrare la fine dell'anno calcistico del 2025. Tra i vari volti erano presenti moltissime leggende del Milan che, ovviamente, si sono lasciate immortalare dai fotografi.