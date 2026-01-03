Pagelle Primavera, Milan-Roma 2-1: Plazzotta MVP. Castiello bomber vero

Si è disputata, nel primo pomeriggio, allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza, Milan-Roma, valida per la 18^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno vinto 2-1, grazie ai gol di Plazzotta e Castiello. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA