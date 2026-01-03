Milan, Serginho: 'Festeggiamenti nell'intervallo di Istanbul? Tutte caz**te...'

Sérgio Cláudio dos Santos, per tutti semplicemente Serginho, protagonista in rossonero tra il 1999 e il 2008, ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'La Gazzetta dello Sport'. Nel corso della chiacchierata, l'ex esterno del Milan ha ripercorso vari passaggi della sua esperienza, soffermandosi sui successi conquistati, sulla finale di Champions League persa nel 2005 contro il Liverpool e sul ruolo centrale di Silvio Berlusconi, all'epoca presidente e proprietario del club.