Milan, Serginho: 'Festeggiamenti nell'intervallo di Istanbul? Tutte caz**te...'
Serginho ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' di cosa accadde nell'intervallo di Milan-Liverpool, finale di Champions League persa a Istanbul nel 2005. Ecco le sue parole
Sérgio Cláudio dos Santos, per tutti semplicemente Serginho, protagonista in rossonero tra il 1999 e il 2008, ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'La Gazzetta dello Sport'. Nel corso della chiacchierata, l'ex esterno del Milan ha ripercorso vari passaggi della sua esperienza, soffermandosi sui successi conquistati, sulla finale di Champions League persa nel 2005 contro il Liverpool e sul ruolo centrale di Silvio Berlusconi, all'epoca presidente e proprietario del club.

Di seguito le sue dichiarazioni su uno dei momenti entrati, in negativo, nella storia del Diavolo. Parliamo della finale di Champions League contro il Liverpool avvenuta nel 2005 a Istanbul, conclusa nel primo in tempo in vantaggio di 3 gol e poi persa ai rigori. Tante voci negli anni hanno parlato di festeggiamenti durante l'intervallo, ecco che cosa accadde, parola di Serginho.

Si dice che all’intervallo c’era già chi festeggiava…"Tutte cazzate. Successe invece il contrario: litigammo tutti, volarono anche parole. Capitava spesso infatti in quella stagione di subire cali di concentrazione al rientro in campo. E si verificò anche a Istanbul. Ma si figuri se qualcuno ha osato festeggiare".

