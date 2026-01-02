Si dice che all’intervallo c’era già chi festeggiava…“Tutte cazzate. Successe invece il contrario: litigammo tutti, volarono anche parole. Capitava spesso infatti in quella stagione di subire cali di concentrazione al rientro in campo. E si verificò anche a Istanbul. Ma si figuri se qualcuno ha osato festeggiare”.
Se conserva ancora dei ricordi sul Presidente Berlusconi “Eccome, potrei scrivere un libro sul presidente. Era inimitabile, unico. Veniva spesso in spogliatoio, dando consigli di tattica e dicendo di dare spettacolo. Capitava anche che pranzasse con noi a Milanello. Le racconto questa: un giorno mi prese da parte per insegnarmi a difendere. ‘Ti spiego io come fare, devi giocare d’anticipo’, mi disse. E si mise in campo con una sua guardia del corpo e un paio di sagome a farmi vedere i movimenti”.
