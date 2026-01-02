Pianeta Milan
Sabatini non ha dubbi: “Il Milan deve completare la rosa con un difensore”

Sandro Sabatini, giornalista sportivo, ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri, in ottica mercato: le sue dichiarazioni rilasciate nell'ultimo video caricato su YouTube...
Alessia Scataglini
Sandro Sabatini,  famoso giornalista sportivo, ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri nell'ultimo video caricato sul suo canale YouTube soffermandosi in ottica mercato, parlando anche degli acquisti della sessione estiva. Sabatini, inoltre, ha voluto soffermarsi anche sulla questione legata al difensore. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Sabatini sul mercato rossonero

"Dal mercato estivo ha ottenuto il massimo dagli acquisti di Rabiot e Modric e non dagli altri, adesso può completare la rosa con Fullkrug che è un attaccante che va ricostruito ma che ha comunque delle caratteristiche originali per la rosa attuale del Milan e con un difensore del quale c’è bisogno perchè il Milan con la rosa a 3 manca il quinto“

LEGGI ANCHE: Milan, le ultime di formazioni in vista del Cagliari. Loftus-Cheek apre alla cessione e le novità sulla difesa

Il giornalista ha riferito che, durante il corso della sessione stivali Milan è riuscito a conquistare il meglio, ovvero Luka Modric e Adrien Rabiot, ma deve assolutamente completare La Rosa a disposizione. Dopo aver 'sistemato' la questione attacco con l'arrivo di Fullkrug, ora serve l'acquisto di un difensore per affrontare il resto della stagione calcistica.

