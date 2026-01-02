Sandro Sabatini , famoso giornalista sportivo, ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri nell'ultimo video caricato sul suo canale YouTube soffermandosi in ottica mercato, parlando anche degli acquisti della sessione estiva. Sabatini, inoltre, ha voluto soffermarsi anche sulla questione legata al difensore. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Sabatini sul mercato rossonero

"Dal mercato estivo ha ottenuto il massimo dagli acquisti di Rabiot e Modric e non dagli altri, adesso può completare la rosa con Fullkrug che è un attaccante che va ricostruito ma che ha comunque delle caratteristiche originali per la rosa attuale del Milan e con un difensore del quale c’è bisogno perchè il Milan con la rosa a 3 manca il quinto“