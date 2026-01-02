Pianeta Milan
Modugno: “Al Napoli manca la storia, ha una dimensione differente rispetto al Milan”

Francesco Modugno, giornalista di SkySport, ha voluto rilasciare alcune parole ai microfoni di TeleVomero parlando anche del Milan: le sue parole
Francesco Modugno, giornalista di SkySport ed inviato per seguire il Napoli, ha voluto rilasciare alcune parole ai microfoni di TeleVomero sulle parole di Conte, ma non solo. Il giornalista ha voluto fare alcuni riferimenti legati alla storia calcistica del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

“Conte è onesto intellettualmente e coerente, le sue risposte sono oggettive. Napoli pronto a comandare? Conte ha risposto a questo, vincere non è comandare ed è diverso. Il Napoli quando ha vinto non era la squadra più forte, ma la squadra più brava. La società è solida che dipende dai diritti televisivi e dal Player trading, Juve-Milan e Inter per quello che rappresentano sono squadre di una dimensione differente.

Per questo i risultati del Napoli valgono ancora di più. C’è una narrazione tossica che non riconosce i meriti di questa squadra, il Napoli ha speso molto ma c’erano grandi cessioni come Kvara e Osimhen. L’Inter è la squadra più forte tecnicamente e negli ultimi tre anni tu sei stato bravo nel vincere in queste condizioni. Al Napoli manca la storia, manca lo stadio ed ha una dimensione differente rispetto ad Inter, Milan e Juve”.

