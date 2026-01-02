Milan, le ultime di formazioni in vista del Cagliari. Loftus-Cheek apre alla cessione e le novità sulla difesa
LEGGI ANCHE: Milan, le ultime di formazioni in vista del Cagliari. Loftus-Cheek apre alla cessione e le novità sulla difesa
Per questo i risultati del Napoli valgono ancora di più. C’è una narrazione tossica che non riconosce i meriti di questa squadra, il Napoli ha speso molto ma c’erano grandi cessioni come Kvara e Osimhen. L’Inter è la squadra più forte tecnicamente e negli ultimi tre anni tu sei stato bravo nel vincere in queste condizioni. Al Napoli manca la storia, manca lo stadio ed ha una dimensione differente rispetto ad Inter, Milan e Juve”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA