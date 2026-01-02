Milan, le parole di Modugno sul Milan

“Conte è onesto intellettualmente e coerente, le sue risposte sono oggettive. Napoli pronto a comandare? Conte ha risposto a questo, vincere non è comandare ed è diverso. Il Napoli quando ha vinto non era la squadra più forte, ma la squadra più brava. La società è solida che dipende dai diritti televisivi e dal Player trading, Juve-Milan e Inter per quello che rappresentano sono squadre di una dimensione differente.