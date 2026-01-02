Serie A, Impallomeni: 'Scudetto? Attacco sarà più decisivo della difesa...'

Pianeta Milan
Impallomeni: “Scudetto? Credo che l’attacco sarà decisivo rispetto alla difesa…”

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche la lotta Scudetto tra Inter, Milan e Napoli
Il successo della Roma sul Genoa ha mandato in archivio la 17^ giornata di Serie A. Un turno particolarmente significativo, segnato dalle vittorie di Milan, Inter, Napoli, Juventus e della stessa Roma, risultati pesanti tanto nella corsa allo Scudetto quanto nella battaglia per un posto in Champions League. Di seguito le dichiarazioni dell'ex calciatore, oggi giornalista, Stefano Impallomeni, rilasciate ai microfoni di "Maracanà" su 'TMW Radio' sulla lotta al titolo finale tra Chivu, Conte e Allegri.

A chi credere di più nella corsa scudetto tra Chivu, Conte e Allegri? "Ci sono tanti fattori, come il mercato, le coppe, le motivazioni, che incidono. Ci sono giocatori decisivi, ma io credo che alla fine sarà l'attacco decisivo rispetto alla difesa. Se non hai il bomber e quello che ti risolve le partite...e poi l'esperienza dei tecnici. Conte ha fatto due duelli e li ha vinti tutti in passato. Quindi occhio. Allegri ne ha perso uno con Conte e vinto uno con Sarri. Chivu è l'intruso di turno ma ha personalità, quindi occhio a Chivu".

