Serie A, Impallomeni: 'Scudetto? Attacco sarà più decisivo della difesa...'

A chi credere di più nella corsa scudetto tra Chivu, Conte e Allegri? "Ci sono tanti fattori, come il mercato, le coppe, le motivazioni, che incidono. Ci sono giocatori decisivi, ma io credo che alla fine sarà l'attacco decisivo rispetto alla difesa. Se non hai il bomber e quello che ti risolve le partite...e poi l'esperienza dei tecnici. Conte ha fatto due duelli e li ha vinti tutti in passato. Quindi occhio. Allegri ne ha perso uno con Conte e vinto uno con Sarri. Chivu è l'intruso di turno ma ha personalità, quindi occhio a Chivu".