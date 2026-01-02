Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Buscaglia su Fullkrug: “Un attaccante così serve e tanto ai rossoneri. Ecco perché …”

INTERVISTE

Milan, Buscaglia su Fullkrug: “Un attaccante così serve e tanto ai rossoneri. Ecco perché …”

Milan, Buscaglia: 'Fullkrug serve tanto ai rossoneri. Ecco perché...'
Riccardo Buscaglia, giornalista di DAZN, ha parlato del Milan durante '4-3-2-1'. Tra i tanti temi, anche un commento sul nuovo attaccante rossonero Niclas Fullkrug, arrivato in prestito dal West Ham. Ecco le sue parole
Redazione

Il prossimo calciomercato invernale deve ancora, ufficialmente, cominciare ma il Milan ha già chiuso e praticamente ufficializzato il primo acquisto della sessione di gennaio. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug, presente a 'San Siro' domenica a seguire Milan-Verona, conclusa 3-0 grazie alle reti di Pulisic e Nkunku. A proposito del nuovo arrivo del Milan, si è espresso Riccardo Buscaglia, giornalista e opinionista di DAZN durante l'ultimo episodio del format "4-3-2-1". Ecco le sue parole su Fullkrug.

Milan, Fullkrug ti serve: parola di Riccardo Buscaglia

—  

"Un attaccante così serve e tanto al Milan. Un giocatore dalle caratteristiche ben precise, che possa schiacciare la difesa, che dia peso".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Bartesaghi contro Palestra: duello di fuoco in Cagliari-Milan. Può essere decisivo>>>

Riccardo Buscaglia ha poi aggiunto: "Leao e Pulisic hanno sicuramente più qualità, anche Nkunku, ma non sono dei veri bomber che stanno in area e che danno presenza. Una punta alla Fullkrug è quello che serve al Milan di Allegri".

Leggi anche
Rebic: “Il periodo al Milan è stato il migliore per me. Ho giocato …”
Serie A, Zazzaroni commenta: “Scudetto lo vince l’Inter o il Napoli. Il Milan è la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA