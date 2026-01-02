Milan, Buscaglia: 'Fullkrug serve tanto ai rossoneri. Ecco perché...'

Riccardo Buscaglia, giornalista di DAZN, ha parlato del Milan durante '4-3-2-1'. Tra i tanti temi, anche un commento sul nuovo attaccante rossonero Niclas Fullkrug, arrivato in prestito dal West Ham. Ecco le sue parole
Il prossimo calciomercato invernale deve ancora, ufficialmente, cominciare ma il Milan ha già chiuso e praticamente ufficializzato il primo acquisto della sessione di gennaio. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug, presente a 'San Siro' domenica a seguire Milan-Verona, conclusa 3-0 grazie alle reti di Pulisic e Nkunku. A proposito del nuovo arrivo del Milan, si è espresso Riccardo Buscaglia, giornalista e opinionista di DAZN durante l'ultimo episodio del format "4-3-2-1". Ecco le sue parole su Fullkrug.
Milan, Fullkrug ti serve: parola di Riccardo Buscaglia
"Un attaccante così serve e tanto al Milan. Un giocatore dalle caratteristiche ben precise, che possa schiacciare la difesa, che dia peso".