Scudetto, Zazzaroni non ha dubbi: 'Lo vince l'Inter o il Napoli. Il Milan...'

Al termine del 2025 e della 17^ giornata di campionato, la classifica di Serie A recita una vetta occupata da cinque squadre in pochissimi punti. Comanda l'Inter di Christian Chivu, a seguire il Milan, il Napoli, la Roma e la Juventus, senza dimenticare che le prime tre elencate hanno una partita in meno sul conto dei punti. A proposito della lotta Scudetto incerta si è espresso il noto giornalista Ivan Zazzaroni ospite di 'Tutti Convocati' su Radio 24.