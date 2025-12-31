Scudetto, Zazzaroni non ha dubbi: 'Lo vince l'Inter o il Napoli. Il Milan...'

Al termine del 2025 e della 17^ giornata di campionato, la classifica di Serie A recita una vetta occupata da cinque squadre in pochissimi punti. Comanda l'Inter di Christian Chivu, a seguire il Milan, il Napoli, la Roma e la Juventus, senza dimenticare che le prime tre elencate hanno una partita in meno sul conto dei punti. A proposito della lotta Scudetto incerta si è espresso il noto giornalista Ivan Zazzaroni ospite di 'Tutti Convocati' su Radio 24.
Serie A, Zazzaroni commenta: “Scudetto lo vince l’Inter o il Napoli. Il Milan è la terza forza…”
Il noto giornalista Ivan Zazzaroni ha commentato la lotta Scudetto durante il suo intervento come ospite a 'Tutti convocati', in onda su Radio 24. Ecco le sue parole
Milan, terza forza del campionato: parola di Ivan Zazzaroni—
Il commento di Zazzaroni sulla lotta Scudetto: "Come fa la Roma a vincere lo scudetto? Raspadori siamo ancora lì che non si capisce se lo prendono o no, Zirkzee neanche. Lo scudetto lo vince o l'Inter o il Napoli. La terza forza del campionato è il Milan, poi c'è la Juve. La differenza la fanno gli attaccanti".
