Biasin: 'Lotta Scudetto? Il Milan può avere una piccola chance in più...'

Il 2025 è stato l’anno del Napoli e di Antonio Conte. Oggi il Napoli è davvero la squadra favorita? "Il Napoli ha vinto uno Scudetto non facilmente pronosticabile ed è stato bravissimo Conte a sfruttare una stagione a quota bassa. Ormai però il Napoli è una realtà solidissima del nostro campionato da anni, non da una stagione sola. Conte usa una comunicazione molto strategica: sa che certe dichiarazioni, in Italia, servono a spostare equilibri e pressioni. Ma credo sappia benissimo di allenare una società fortissima, forse oggi anche davanti a Inter, Milan e Juventus".