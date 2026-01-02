Biasin: 'Lotta Scudetto? Il Milan può avere una piccola chance in più...'

Pianeta Milan
Lotta Scudetto, il pensiero di Biasin: “Credo che il Milan possa avere una piccola chance in più…”

Il noto giornalista Fabrizio Biasin, ospite a 'Radio Tutto Napoli', ha parlato della lotta Scudetto che sta infiammando questo campionato. Ecco le sue parole su Inter, Milan e Napoli
Prima che cominci la 18^ giornata di Serie A, la prima del 2026, il Milan di Massimiliano Allegri occupa la seconda posizione in classifica, a - 1 dall'Inter capolista e a + 1 dal Napoli di Antonio Conte. A proposito della lotta Scudetto, si è espresso il noto giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin ai microfoni di 'Radio Tutto Napoli'. Ecco le sue parole.

Sulla lotta Scudetto: "È difficile, ci sono tante squadre in pochi punti. Restando coerente con quanto dicevo in estate, al netto della forza di Napoli e Inter, penso che il Milan possa avere una piccola chance in più: ha una rosa più corta, ma può sfruttare la settimana tipo senza coppe. Potrebbe ripetere ciò che ha fatto il Napoli l’anno scorso".

Il 2025 è stato l’anno del Napoli e di Antonio Conte. Oggi il Napoli è davvero la squadra favorita? "Il Napoli ha vinto uno Scudetto non facilmente pronosticabile ed è stato bravissimo Conte a sfruttare una stagione a quota bassa. Ormai però il Napoli è una realtà solidissima del nostro campionato da anni, non da una stagione sola. Conte usa una comunicazione molto strategica: sa che certe dichiarazioni, in Italia, servono a spostare equilibri e pressioni. Ma credo sappia benissimo di allenare una società fortissima, forse oggi anche davanti a Inter, Milan e Juventus".

