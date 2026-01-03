Philippe Senderos , ex difensore del Milan del 2008-2009 , ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport parlando di due rossoneri in particolare: Ardon Jashari e Zachary Athekame. L'ex difensore svizzero ha rilasciato parole più che positive nei confronti di Ardon Jashari, riferendo che è molto forte. Stessa storia per Athekame. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan senti Senderos

"Jashari è stato sfortunato per via dell’infortunio. Ma Ardon non si discute: è davvero forte e farà una grande carriera. La vicinanza di Modric lo aiuterà a crescere ulteriormente. Se Jashari e Modric possono giocare insieme? Per me possono coesistere tranquillamente. Jashari è mancino e può fare molto bene la mezzala con Modric play: Ardian è giovane e ha corsa, però in futuro diventerà un grande regista.