Ex Milan, Senderos: “Jashari non si discute, è davvero forte. Athekame? Serve tempo”

Philippe Senderos, ex difensore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport dove ha parlato di Ardon Jashari e Zachary Athekame: le sue parole...
Philippe Senderos, ex difensore del Milan del 2008-2009, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport parlando di due rossoneri in particolare: Ardon Jashari e Zachary Athekame. L'ex difensore svizzero ha rilasciato parole più che positive nei confronti di Ardon Jashari, riferendo che è molto forte. Stessa storia per Athekame. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan senti Senderos

"Jashari è stato sfortunato per via dell’infortunio. Ma Ardon non si discute: è davvero forte e farà una grande carriera. La vicinanza di Modric lo aiuterà a crescere ulteriormente. Se Jashari e Modric possono giocare insieme? Per me possono coesistere tranquillamente. Jashari è mancino e può fare molto bene la mezzala con Modric play: Ardian è giovane e ha corsa, però in futuro diventerà un grande regista.

Athekame? È ancora molto giovane. Serve tempo per imparare tatticamente il calcio italiano, ma ha grande forza ed energia. È perfetto come laterale a tutta fascia nel 3-5-2, dove può dare grande spinta grazie alla sua abilità nelle percussioni. Nonostante abbia soltanto 20 anni è già nel giro della Nazionale: abbiate pazienza e sono convinto che tra un po’ anche lui diventerà protagonista in Serie A"

