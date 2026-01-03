Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Mercato Milan, Di Stefano: “Maignan predisposto al dialogo. Con Allegri…”

INTERVISTE

Mercato Milan, Di Stefano: “Maignan predisposto al dialogo. Con Allegri…”

Mercato Milan, Di Stefano: “Maignan predisposto al dialogo. Con Allegri…” - immagine 1
Intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, il noto giornalista sportivo Peppe Di Stefano ha lasciato delle dichiarazioni inerenti al rinnovo contrattuale di un pilastro rossonero: Mike Maignan, le sue parole.
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Peppe Di Stefano, da anni inviato di Sky per il Milan, è stato intervistato in esclusiva dai nostri microfoni per discutere di numerosi temi, tra cui scudetto e calciomercato. Il noto giornalista sportivo si è voluto soffermare su una questione in particolare: il rinnovo contrattuale di Mike Maignan, portiere rossonero dal 2021 attualmente in scadenza a giugno 2026. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, Di Stefano in esclusiva su Maignan

—  

Le parole sulla questione Maignan: "Le sensazioni dal mio angolo di Milanello è che lui sia predisposto al dialogo. Io mi auguro che il Milan abbia capito gli errori che ha fatto l'anno scorso nel tira e molla. Perché è vero che i calciatori sono famosi, ricchi e fortunati, ma se tu gli dai una parola la devi mantenere, in un senso e nell'altro. Non possono essere due errori a farti abbassare la cifra dell'offerta e non possono essere due miracoli a farti alzare la cifra dell'offerta. Allegri in particolare lo ha fermato quando quest'estate voleva andare via e la società aveva quasi deciso di cederlo perché era mal predisposto, sorrideva poco e viveva poco bene l'ambiente.

LEGGI ANCHE

Allegri l'ha chiamato e hanno fatto quasi un patto: giocare, restare perché serviva, da capitano e poi si sarebbe visto. Quel poi si vedrà è diventato Maignan che sta bene, sta bene col gruppo, riconosciuto dalla città, riconosciuto dalla piazza, dai suoi tifosi, dal preparatore dei portieri, da tutti. Sta tornando e vivrà un Mondiale da protagonista, glielo auguriamo tutti, con la Francia da titolare. Sai il Milan è il Milan, è Italia, è Milano, sei capitano di una delle dieci società più importanti al mondo. Ci pensi dieci volte prima di andare via. Secondo me lui è predisposto.

LEGGI ANCHE: ESCLUSIVA Di Stefano: “È tornato il Milan. Sul mercato e Maignan…”

Secondo me non c'è un no, c'era un no l'anno scorso. Io lo vedo da qui: non si fermava con nessuno a Milanello, anche se c'erano tifosi, che fossero piccoli o grandi. Quest'anno è totalmente un'altra persona, molto più empatico con l'ambiente, molto più sereno. Quindi secondo me se il Milan fa quello che deve fare si arriva alla negoziazione anche a buon fine".

Leggi anche
Serginho sulla finale di Istanbul: “Avremmo perso anche se avessimo giocato una...
Ex Milan, Senderos: “Jashari non si discute, è davvero forte. Athekame? Serve tempo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA