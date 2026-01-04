Pianeta Milan
Sabatini promuove il Milan: “Squadra solida ed efficace. Nessun problema per i rossoneri a Cagliari”

Milan, Sabatini: 'A Cagliari nessuna difficoltà per il Diavolo. Su Fullkrug...'
Il noto giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha commentato nel suo ultimo video pubblicato su YouTube la vittoria del Milan a Cagliari, sottolineando la solidità difensiva e la prestazione di Fullkrug
Venerdì sera il Milan ha aperto il suo 2026 con una vittoria convincente. Alla 'Unipol Domus' di Cagliari il Diavolo ha battuto i rossoblu di Fabio Pisacane 1-0 grazie al gol Rafael Leao, tornato titolare dopo l'infortunio subito contro il Torino. Il sesto gol in Serie A del portoghese vale il primo posto momentaneo del Milan, in attesa di Inter-Bologna. La prestazione di Cagliari ha convinto soprattutto per la solidità difensiva ritrovata. Questo concetto viene confermato anche nell'ultimo video YouTube sul canale di Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset che ha commentato il successo rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole.

Cagliari-Milan, il commento di Sandro Sabatini

"Il Milan ha il secondo posto per gol segnati alle spalle dell'Inter di Chivu e il secondo posto per gol subiti dietro la Roma di Gasperini. Il Milan di Allegri è però primo in classifica grazie a questi due secondi posti che danno immediatamente l'impressione di una squadra solida, concreta, efficace. Vincendo a Cagliari ha collezionato il suo 16esimo risultato utile consecutivo in campionato.

Sabatini ha poi aggiunto: "Ha perso solo 1 volta questo Milan, alla prima giornata, quando guarda caso non era ancora arrivato Rabiot. Ma questo è un altro discorso. Invece a Cagliari ha vinto quando guarda caso l'ultimo acquisto Fullkrug è entrato per mezz'ora scarsa verso la fine. Ha dato un contributo notevole, significativo, con l'impressione evidentissima di aver colmato una lacuna ovvero quella del centravanti capace di gestire il pallone anche nei momenti di difficoltà. Difficoltà che poi il Milan a Cagliari non ha mai avuto perché il secondo tempo Maignan è rimasto a guardare, spettatore privilegiato di una partita veramente molto buona dei rossoneri".

