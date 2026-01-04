Milan, Sabatini: 'A Cagliari nessuna difficoltà per il Diavolo. Su Fullkrug...'

Sabatini ha poi aggiunto: "Ha perso solo 1 volta questo Milan, alla prima giornata, quando guarda caso non era ancora arrivato Rabiot. Ma questo è un altro discorso. Invece a Cagliari ha vinto quando guarda caso l'ultimo acquisto Fullkrug è entrato per mezz'ora scarsa verso la fine. Ha dato un contributo notevole, significativo, con l'impressione evidentissima di aver colmato una lacuna ovvero quella del centravanti capace di gestire il pallone anche nei momenti di difficoltà. Difficoltà che poi il Milan a Cagliari non ha mai avuto perché il secondo tempo Maignan è rimasto a guardare, spettatore privilegiato di una partita veramente molto buona dei rossoneri".