Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, nonostante la vittoria però, i suoi numeri non sarebbero così poi memorabili: prima della sostituzione, il numero 10 rossonero ha totalizzato 15 passaggi giusti e ben 4 sbagliati, 3 sponde, 2 lanci positivi, mentre ha vinto 5 duelli su 10, con 8 palloni persi.

Ieri il portoghese, tramite le sue satire Instagram, ha voluto condividere l'immagine di Kobe Bryant accompagnata da una delle frasi simbolo della sua mentalità: "Il lavoro è finito? Non credo proprio...". Parole pronunciate da Black Samba dopo una prestazione fenomenale nelle finali Nba del 2009. Leao, come il campione dei Lakers, non si accontenta di certo dei 6 gol segnati fino ad ora in campionat, ne del primo posto in classifica.

Gli obiettivi, come la qualificazione in Champions League o la vittoria dello scudetto sono ancora lontani, visto che deve terminare ancora il girone di andata. Proprio per questo il portoghese ha voluto sottolineare che il lavoro non p finito, anzi. Un vero e proprio cambio di mentalità rispetto agli anni passati.

«Leao quando è in mezzo al campo è più nel vivo del gioco, mentre quando sta a sinistra, ogni tanto si addormenta» ha riferito il tecnico rossonero Allegri. Fino ad adesso, il numero 10 rossonero ha collezionato 10 presenze in Serie A e soli 660 minuti giocati in campo, mettendo a segno un gol ogni 132 minuti. Numeri che sarebbero stati ancora più positivi senza l'infortunio al polpaccio destro e poi all’adduttore destro.

Il portoghese vorrebbe chiudere la serata rimanendo in vetta alla classifica dopo Inter-Bologna di quest'anno sera. Ad oggi, comunque, le priorità sono cambiate: la musica e la moda restano delle forti passioni per il portoghese, ma al centro spicca il lavoro. Cura molto la preparazione fisica, si allena molto duramente sia a Milanello che fuori, seguono con attenzione la sua alimentazione. Un vero e proprio nuovo Rafa, che fa ben sperare i tifosi rossoneri...