Prima pagina Tuttosport: “Juventus, Jonathan Danni”

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 4 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il pareggio della Juventus contro il Lecce. Jonathan Danni. Il Toro è speranza. Un colpo da Dea fa male a Gasperini. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
