La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 4 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 4 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con il pareggio della Juventus con il Lecce. Regali da signora. Inter, questione di testa. Dea scherzo a Gasp. In 18 giorni, 5 gare. Perché Allegri sogna di volare. Il Milan ci crede. Il Napoli insegue. Sfida alla Lazio. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

