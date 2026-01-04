Sia Gimenez che Nkunku sono alle prese con il recupero dei loro infortuni alla caviglia. Ecco le ultime novità sul reparto avanzato del Milan da 'La Gazzetta dello Sport'

Nkunku ha saltato la partita contro il Cagliari per un problema alla caviglia, ma secondo 'La Gazzetta dello Sport' vorrebbe esserci contro il Genoa. La rosea riporta le indiscrezioni dalla Turchia che vorrebbero il Fenerbahce pronto all'offerta per l'attaccante francese dopo la partita contro il Samsunspor. 25 milioni milioni in arrivo per i rossoneri che ne vorrebbero almeno 35. Vedremo quale sarà il destino dell'ex Chelsea.

Il giocatore, si legge, non penserebbe al momento al mercato, ma solo al campo e starebbe lavorando per rientrare ed essere a disposizione di Allegri per Milan-Genoa di questo giovedì. Oggi a Milanello nessuno allenamento, ma si riprenderà il lavoro domani pomeriggio. Il quotidiano parla anche di Santiago Gimenez: dopo l'operazione alla caviglia, il messicano ha iniziato la rieducazione che dovrebbe essere lunga. L'obiettivo dell'attaccante? Essere protagonista nel finale di stagione per andare al Mondiale.