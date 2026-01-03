Pianeta Milan
Milan, Gimenez scherza sui social riguardo il suo infortunio: ecco il video in compagnia della sorella

Milan, Gimenez fuori 4 mesi. Intanto, il messicano ci scherza con la sorella
L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha confermato che Santiago Gimenez starà fuori per 4 mesi. Nonostante questo, il 'Bebote' ci scherza sopra in un video postato su TikTok con la sorella
Il 'Bebote' prova a metterla sul ridere. Dopo una prima parte di stagione molto complicata con la maglia del Milan, Santiago Gimenez ha incontrato anche un grave infortunio sul suo cammino. Come noto, la punta messicana di Massimiliano Allegri ha subito alcune settimane fa un intervento alla caviglia, per risolvere il problema che si portava appresso da diverso tempo.

Proprio durante la conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Cagliari, l'allenatore toscano ha parlato dell'ex Feyenoord, confermando che il suo recupero dopo l'intervento chirurgico lo terrà lontano dal campo per tre o quattro mesi.

L'attaccante arrivato dall'Eredivisie lo scorso gennaio sembra voglia iniziare il 2026 con un umore diverso, cercando di lasciarsi alle spalle il dolore e lo sconforto. Nelle ultime ore, infatti, la sorella di Gimenez ha postato sul proprio profilo TikTok un breve video in cui compare il fratello, con le stampelle, che scherza sul fatto che non potrà andare a giocare a calcio.

