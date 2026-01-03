Milan, Fullkrug festeggia sui social: 'Debutto perfetto. Mi sento già a casa'

LEGGI ANCHE: Sportellate e lavoro spalle alla porta: Fullkrug subito importante per il Milan. Allegri ...>>>
Nel post-partita, Fullkrug ha postato su Instagram un carosello di foto per celebrare il suo debutto con la maglia rossonera. Ecco la didascalia sotto al post. "Debutto perfetto, inizio anno perfetto. Assolutamente onorato di aver giocato subito la mia prima partita! Mi sento già a casa, anche se la prima partita casalinga deve ancora arrivare - non vedo l'ora! Grazie per il vostro supporto oggi e buon fine settimana, rossoneri!"
© RIPRODUZIONE RISERVATA