Milan, Fullkrug festeggia sui social: 'Debutto perfetto. Mi sento già a casa'

Il nuovo attaccante del Milan Niclas Fullkrug ha esordito contro il Cagliari. Ecco la sua gioia nel post pubblicato su Instagram dopo la vittoria 1-0 firmata da Rafa Leao

Il Milan comincia alla grande il suo 2026. Il Diavolo inaugura l'anno solare in Serie A battendo 1-0 il Cagliari alla 'Unipol Domus' grazie al gol arrivato a inizio secondo tempo di Rafa Leao , tornato titolare dopo il problema fisico che lo ha tenuto lontano dal campo per diverse partite. Il sesto gol del portoghese in campionato vale il secondo successo di fila dopo quello col Verona e allunga la striscia di risultati utili consecutivi a 16 .

La partita di ieri sera registra un'importante prima volta per il nuovo attaccante rossonero Niclas Fullkrug. Tesserato, ufficialmente, nella mattina di ieri, il tedesco ha subito debuttato con la maglia del Milan, entrando al 69' al posto di Rafa Leao. Nello spezzone di gara giocato, l'ex West Ham ha già mostrato diverse cose buone come difesa del pallone, sponde intelligenti e una discreta intesa con i compagni di squadra, soprattutto con Christian Pulisic.