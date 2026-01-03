Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 3 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Leao graffia, Allegri ride e il Milan torna primo”
EDICOLA
Prima pagina Tuttosport: “Leao graffia, Allegri ride e il Milan torna primo”
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 3 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus. Scudetto e mercato Spalletti c'è. Leao graffia, Allegri ride e il Milan torna primo. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA