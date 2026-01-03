PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, primo dell’anno”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, primo dell’anno”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Milan, primo dell'anno'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 3 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 3 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il mercato. Per il Napoli c'è Dovbyk. Gol di Leao, il Milan sbanca Cagliari e si prende la vetta. Primo dell'anno. L'Atletico spinge Raspadori alla Roma. Spalletti mette fretta alla Juve. Cancelo e l'Inter, gioco d'incastri. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Sfreccia il Milan”
Milan, emergenza in attacco. L’analisi di Ordine: “Sapete quante volte Pulisic e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA