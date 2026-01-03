Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, primo dell’anno”

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 3 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 3 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il mercato. Per il Napoli c'è Dovbyk. Gol di Leao, il Milan sbanca Cagliari e si prende la vetta. Primo dell'anno. L'Atletico spinge Raspadori alla Roma. Spalletti mette fretta alla Juve. Cancelo e l'Inter, gioco d'incastri. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
